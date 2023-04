Unieuro ASSURDA, prezzi al 60% con iPhone e Samsung quasi gratis

Avete provato a dare una sbirciata al volantino che trovate proprio qui sotto? Ebbene, ancora una volta si tratta di quello di Unieuro, azienda che con gli sconti a quanto pare ci sa fare eccome. Le migliori offerte arrivano quindi con il nuovo catalogo che ha visto il suo esordio lo scorso 14 di questo mese di aprile. Ma quali sono le migliori soluzioni? Noi ne abbiamo individuate alcune.

Unieuro, ecco tutte le pagine riguardanti il mondo dell’elettronica all’interno del nuovo volantino: gli sconti sono eccezionali

La prima proposta di Unieuro è un MacBook Air con processore M1, il quale viene offerto al 26% di sconto. Ci sono 8GB di RAM e 256GB di SSD. Il suo prezzo finale dunque corrisponde a soli 899€.

Uno dei monitor che consigliamo espressamente e che Unieuro ha messo in sconto è quello di LG, la versione da 24 pollici. Con risoluzione in Full HD e 75Hz di frequenza, lo trovate ad un prezzo di 129,99€ grazie allo sconto del 23%.

Siete anche voi tra quelli che desiderano un nuovo iPhone? Ecco il modello 14 Pro, il quale nella versione da 128GB è disponibile a soli 1179€ con uno sconto dell’11%. Ovviamente per quanto riguarda la telefonia ci sono anche altri sconti interessanti, come ad esempio in casa Samsung. Ecco il nuovo Galaxy A23 a soli 249,90€ o magari il Galaxy A14 che costa 169,99€.

Questi sono solo una minima parte degli sconti che Unieuro ha previsto per oggi, per cui vi invitiamo a dare un’occhiata al volantino. Ricordiamo inoltre che la merce prevede anche due anni di garanzia dopo l’acquisto.