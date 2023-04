A partire dal prossimo 1° giugno 2023 l’operatore Tim Italia introdurrà una nuova rimodulazione con aumento del costo mensile fino a 3 euro al mese per alcune offerte di rete fissa.

Le offerte coinvolte verranno anche adeguate con l’inserimento della nuova clausola ISTAT, che dal 1° Aprile 2024 prevede un aumento annuale del costo mensile in base all’inflazione. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Tim Rete Fissa: nuovi aumenti dal 1° giugno 2023

In queste ultime ore, durante la giornata dello scorso 20 Aprile 2023, nel sito ufficiale di TIM è stata annunciata una nuova rimodulazione per un ulteriore gruppo di clienti, questa volta con aumenti compresi tra i 2 euro al mese e i 3 euro al mese. Inoltre, come già detto, le offerte coinvolte verranno anche adeguate annualmente in base all’inflazione, con aumenti del canone mensile una sola volta per ciascun anno solare, a partire dal 1° Aprile 2024.

Come indicato nella nuova informativa presente sul sito ufficiale dell’operatore, nella pagina “News e Modifiche contrattuali”, la nuova rimodulazione con aumento mensile verrà applicata a partire dal 1° Giugno 2023, fermo restando il diritto del cliente di esercitare il recesso, senza costi né penali, entro il termine del 30 Giugno 2023.

Al momento, non si conosce ancora una lista ufficiale delle offerte coinvolte. Si evidenzia comunque che, nonostante questo incremento del prezzo mensile, TIM specifica che eventuali promozioni in essere non subiranno comunque alcuna variazione. Non ci resta che attendere per scoprire maggiori dettagli nelle prossime settimane.