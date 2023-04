TIM, la nuova promo offre tariffe in base all'operatore di provenienza

Questo mese, TIM si unisce a numerosi operatori di mercato lanciando un’offerta personalizzata in base all’operatore di provenienza del cliente. Ciò permette alla compagnia di stabilire prezzi concorrenziali solo per i clienti target, senza disturbare gli utenti di altri operatori meno interessanti.

TIM: come funziona la nuova promozione

TIM ha scelto come testimonial il tennista italiano Matteo Berrettini, soprannominato “the hammer” per la potenza dei suoi colpi. Berrettini appare nello spot pubblicitario insieme a suo fratello per promuovere la forza delle connessioni, caratteristica evidenziata anche dalle offerte TIM per il piano casa, con un’opzione che offre una velocità di 10 GB al secondo.

Per conoscere il costo dell’offerta, visitate il sito TIM e selezionate il vostro attuale gestore. Nel nostro caso, ad esempio, compaiono due offerte: entrambe includono minuti ed SMS illimitati, ma differiscono per i dati inclusi (100GB e 150GB) e per il prezzo mensile, che è lo stesso, 7.99€. La differenza sta nel metodo di pagamento: l’opzione con più Giga è disponibile solo aderendo al servizio di ricarica automatica.

Nonostante possa sembrare una scelta forzata, il servizio di ricarica automatica è comodo sia per TIM che per i clienti. La compagnia ottiene maggiore flessibilità nella ricarica, mentre i clienti godono di un’offerta migliore senza sovrapprezzo e senza doversi preoccupare della ricarica mensile del credito.