Un prezzo davvero assurdo si nasconde all’interno delle ultime offerte Amazon, gli utenti si ritrovano a poter acquistare uno speaker bluetooth, in altre parole un altoparlante da utilizzare senza fili (grazie alla batteria integrata), spendendo solamente 10 euro.

Cassa bluetooth in offerta, lo speaker è uno dei più economici

Se amate ascoltare la musica sotto la doccia, ma non avete mai trovato il prodotto adatto alle vostre esigenze, sappiate che su Amazon è oggi disponibile una soluzione assolutamente ben fatta e di discreta qualità, il cui prezzo è uno dei più bassi che abbiamo mai visto. Gli utenti che sceglieranno di acquistarlo potranno pagarlo solamente 10 euro, approfittando del coupon in pagina del valore effettivo di 14 euro, che lo sconta dal prezzo originario di 24 euro (LINK ACQUISTO).

Il prodotto descritto nell’articolo è il classico altoparlante bluetooth da doccia, ha una forma circolare, offre una resa audio 3D, con compatibilità con la radio FM, è certificato IP7, per la resistenza agli schizzi d’acqua (no immersione), e presenta anche un microfono integrato, per gestire generalmente le chiamate. Il trasporto ed il posizionamento sono facilitati dalla presenza di un comodo moschettone nella parte alta, mentre tutto intorno è stato posizionato un LED che rende l’atmosfera molto più giocosa ed adatta ai party in piscina (e non solo).