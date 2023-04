Un’occasione davvero unica nel suo genere è ancora disponibile per tutti coloro che vogliono attivare un piano con Sky in questo finale di stagione, particolarmente ricco per sia per il campionato di Serie A che per le coppe europee. Gli appassionati di calcio, infatti, possono scegliere un ticket di prova alla tv satellitare con un costo da grande occasione.

Sky, la prova della pay tv a soli 9 euro

Sky, infatti, garantisce ai suoi abbonati ancora il servizio di prova, ossia la possibilità di accedere a tutti i contenuti della sua piattaforma per i pacchetti base, cinema e sport per la durata di trenta giorni. La visione del mese di prova costerà agli utenti soltanto 9 euro.

Nel ticket della prova saranno inclusi inoltre anche servizi aggiuntivi come l’accesso a Netflix, per il pacchetto Intrattenimento Plus, e l’esperienza del decoder di ultima generazione Sky Q.

La prova che Sky garantisce ai suoi utenti è completamente libera da vincoli. Gli utenti al termine dei trenta giorni saranno liberi di scegliere se continuare la loro esperienza con la pay tv, andando ad attivare uno dei pacchetti standard messi a disposizione a listino, o se eliminare definitivamente il piano temporaneo. In questa seconda circostanza non sono previste penali né altro genere di pagamenti.

Per attivare il piano di prova con Sky gli utenti interessati possono recarsi in uno degli store ufficiali della pay tv sul territorio italiano o anche chiamare il call center della compagnia e fissare un appuntamento per il ritiro del decoder e della relativa smart card.