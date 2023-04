Multe in auto, le 5 più INCREDIBILI che potete beccare in strada

Non sempre potete stare tranquilli quando guidate la vostra auto, visto che potreste incappare in sanzioni davvero incredibili. In basso potete trovare infatti un elenco di ben 5 multe stranissime che qualcuno purtroppo si è visto rifilare dalle Forze dell’Ordine.

Le multe più strane potrebbero capitare anche a voi, ecco le 5 più incredibili in assoluto

Avreste mai pensato che qualcuno avrebbe potuto ricevere improvvisamente una multa per guida in stato di ebrezza? Ovviamente è una delle sanzioni previste dall’ordinamento, anche se la situazione in questione vede come mezzo di trasporto un cavallo. In Sardegna un uomo è stato fermato dagli agenti mentre girava per le vie centrali della città di Nuoro in maniera abbastanza instabile. La sanzione è stata di 100€ con il cavallo affidato ad un amico per portarlo a casa.

Sapevate inoltre che lasciare il finestrino aperto potrebbe portare ad una sanzione da 39€? È accaduto a Montecatini, dove un automobilista ha lasciato il finestrino della sua auto, una Mercedes, aperto. In questo caso si è trattato di favoreggiamento al furto.

Un altro caso, forse più consueto, è quello della multa nel frattempo si va a stampare il ticket per il parcheggio. Sono diverse le situazioni in cui gli ausiliari del traffico colgono di sorpresa gli automobilisti nell’attimo in cui è in stampa il ticket al parchimetro.

Un’altra multa, questa volta all’estero, è stata rifilata ad un uomo che guidava una macchina di Barbie. L’auto, modificata dal figlio dell’uomo per la sorella più piccola con ruote più grandi, avrebbe attirato l’attenzione delle Forze dell’Ordine, le quali avrebbero trovato l’uomo alla guida anche in questo caso ubriaco. Patente ritirata.

L’ultimo caso è quello di una multa questa volta annullata per incontinenza. In provincia di Varese un uomo viaggiava a 70 km/h dove il limite era fissato a 50 km/h. Dopo la sanzione l’uomo ha fatto ricorso presentando una cartella clinica dove ha dimostrato di soffrire di incontinenza dopo una grave operazione riportata alla prostata. Il giudice ha così accolto il ricorso e annullato la multa.