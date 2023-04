Honda Civic Type R, la nuova vettura ha delle potenzialità sublimi

La nuova Honda Civic Type R è una vettura sportiva che garantisce un’esperienza di guida entusiasmante. La dimostrazione delle notevoli capacità di questa auto viene dal nuovo record stabilito al Nürburgring-Nordschleife, tra le auto di serie a trazione anteriore. In precedenza, la sportiva giapponese aveva conquistato un record analogo sul circuito di Suzuka.

Honda Civic Type R: tutti i dettagli sulla nuova auto sportiva

Con un tempo di 7:44.881, la Civic Type-R supera la Renault Megane RS Trophy-R, che nel 2019 aveva registrato un tempo di 7:45.39 sul circuito di 20,8 km. Per questa performance record, la Type-R è stata equipaggiata con pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2 Connect, sviluppati in collaborazione con Michelin sulla base delle esperienze maturate nella creazione degli pneumatici Michelin Pilot Sport 4 S.

I Michelin Pilot Sport Cup 2 Connect aumentano ulteriormente le prestazioni in pista, migliorando l’aderenza sull’asciutto e la maneggevolezza del veicolo. Questi pneumatici sono disponibili come optional per questo modello.

La nuova Honda Civic Type-R è dotata di un motore 4 cilindri 2.0 Turbo VTEC capace di erogare 329 CV a 6.500 giri/min e una coppia di 420 Nm a 2.200 giri/min, disponibile fino a 4.000 giri/min. Il limitatore interviene a 7.000 giri/min. La vettura è equipaggiata con un cambio manuale a 6 rapporti, progettato per garantire passaggi di marcia ancora più veloci. Il sistema rev-match con funzione auto-blip assicura un perfetto sincronismo dei giri durante le scalate, contribuendo a stabilizzare l’auto in entrata curva.

Per quanto riguarda le prestazioni, Honda dichiara una velocità massima di 275 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,4 secondi. Insomma, ha tutti i pretesti per arrivare lontano, nel vero senso della parola.