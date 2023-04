Euronics è pronta per ritagliarsi un grosso spazio nel cuore di milioni di consumatori in tutta Italia, con la presentazione di un volantino quasi unico nel proprio genere. Al suo interno si possono trovare tantissimi prezzi bassi da non perdere assolutamente di vista, pronti a garantire un risparmio più unico che raro.

Gli utenti che vorranno approfittare degli ottimi sconti, devono comunque sapere che gli acquisti potranno essere completati solamente recandosi nei negozi fisici in Italia, poiché al momento attuale le medesime promozioni non sono da considerarsi attive online sul sito ufficiale, e potrebbero comunque presentare piccole differenze legate al socio di appartenenza.

Euronics è veramente strepitosa, ecco i nuovi prezzi bassi

I nuovi prezzi bassi di Euronics abbracciano la promozione Grandi Marche Grandi Sconti, attiva presso tutti i punti vendita di casa Nova fino al 26 aprile, senza vincoli o limitazioni particolari relativamente alle scorte effettivamente fruibili in negozio.

Sono davvero tantissimi i prodotti in offerta a prezzi assolutamente convenienti, di base gli utenti si ritrovano a poter abbracciare l’intero ecosistema Samsung, a partire dal più costoso Galaxy S23+ Ultra 5G, oggi acquistabile a 1599 euro, per scendere poi verso i modelli leggermente meno dispendiosi, quali possono essere Galaxy S23+, in vendita a 1099 euro, oppure anche la variante base, il Galaxy S23, proposto all’acquisto a 899 euro. Gli utenti che invece vorranno spendere poco troveranno soddisfazione nelle tantissime proposte dell’ottimo volantino, che trovate inserito qui sotto.