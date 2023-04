Un’offerta davvero mostruosa vi attende in questi giorni su Amazon, gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di acquistare un endoscopio elettronico smart ad uno dei prezzi più bassi di sempre, grazie sopratutto alla presenza dello sconto effettivo del 70% rispetto al valore originario di listino.

Risparmiare con Amazon è decisamente più semplice del previsto, ma se volete essere sicuri di non perdere nemmeno uno sconto, ricevendo anche i coupon gratis per abbassare ulteriormente la spesa, allora dovete iscrivervi a questo canale Telegram. Nel caso in cui foste molto interessanti alle riduzioni, vi consigliamo anche altri due canali: MalatidiRisparmio (LINK) e Tecnofferte (LINK).

Endoscopio elettronico smart, lo sconto del 70% è ottimo

L’endoscopio è uno strumento molto utilizzato da tantissimi lavoratori, che spesso hanno bisogno di un occhio in più in aree particolarmente ristrette. Su Amazon ne sono disponibili tantissimi modelli, ma siamo convinti che sia davvero difficile pensare di spendere soli 15 euro per il loro acquisto. Tutto questo è possibile applicando il coupon, che trovate in pagina, del 70%, che abbassa tantissimo il prezzo originario di listino di 50 euro (LINK PER ACQUISTARE).

Le specifiche tecniche lo rendono e descrivono sicuramente versatile, oltre che alla portata di tutti gli utenti, è compatibile con ogni smartphone in commercio (sia iOS che Android), ha una lunghezza complessiva di 5 metri, ha connettività WiFi e bluetooth, con certificazione IP68, il che permette l’immersione fino a 30 metri. La risoluzione nativa è 1944P, con zoom, grazie al sensore da 5 megapixel installato nella parte anteriore; se interessati, il diametro è di 7 millimetri, il che ne facilita ulteriormente lo scivolamento in aree ridottissime.