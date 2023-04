Il bollo auto, quasi alla pari del canone Rai, è una delle tasse più discusse ed odiate dai consumatori di tutta Italia (spesso al centro di discussioni anche da parte dell’Unione Europea). Questa non è altro che l’imposta di possesso di un veicolo, sia esso moto, auto o motocarro, che deve essere versata alla Regione di appartenenza.

Il valore annuale varia sia in relazione all’area di residenza, ma sopratuto alla vettura in sé, poiché è direttamente proporzionale alla potenza, espressa in kW, del modello di cui si è intestatari. Al netto di tutte queste considerazioni, la tassa deve essere versata una volta all’anno, in un’unica soluzione, mediante bollettino postale, o sfruttando i tantissimi metodi di pagamento (tra cui l’home banking).

Bollo auto completamente gratis, ecco chi non lo paga

Non pagare legalmente il bollo auto è possibile, come vi dicevamo in precedenti articoli, essendo una tassa legata alla Regione, potrebbe presentare piccole differenze anche la richiesta di esenzione. Al netto di questo, una “regola” generale coinvolge i mezzi elettrici o full-hybrid, più precisamente per i primi 3-5 anni di vita del mezzo, i proprietari saranno completamente esenti dal pagamento della tassa.

Solo nelle regioni Lombardia e Piemonte, i fortunati possessori dei suddetti mezzi potranno avere la totale esenzione dal Bollo auto anche per tutta la vita del veicolo in questione, fino alla sua rottamazione. E’ chiaro che se dovesse venire venduto ad un altro proprietario residente sempre nelle suddette regioni, l’esenzione proseguirà senza interruzioni.