Ci sono alcune monete straniere che se vendute all’asta possono valere una piccola fortuna. Come i penny americani, in particolare quelli che valgono 1 centesimo.

All’inizio di quest’anno, è stato ritrovato quello che i collezionisti definiscono “Il centesimo Lincoln” in bronzo del 1943, che è stato venduto per $ 204.000 a gennaio, secondo Heritage Auctions, l’organizzazione che ha condotto la vendita.

Lutes ha posseduto la moneta fino alla sua morte nel 2018. In cattive condizioni di salute, l’ha consegnata a Heritage. I proventi della vendita sono andati al Berkshire Athenaeum nella sua città natale di Pittsfield, nel Massachusetts, secondo la casa d’aste con sede a Dallas.

“Le monete da un centesimo sono in circolazione dall’inizio del sistema monetario statunitense”, ha detto Stone. “Diversi prototipi per il centesimo furono prodotti nel 1792, incluso il grande centesimo con la betulla.”

Il più famoso del 1792 è stato venduto a un’asta Heritage nel 2015 per quasi 2,6 milioni, rendendolo il più pagato per un pezzo da un centesimo all’asta.

Il valore di un centesimo dipende dalla sua qualità e rarità. Le probabilità sono elevate, ma vale comunque la pena cercare.

Lincoln di bronzo del 1943

Sono stati scoperti solo una manciata di questi centesimi americani di bronzo, compreso quello trovato da Lutes. “Il centesimo Lincoln più prezioso è stato venduto privatamente nel 2010 per 1,7 milioni di dollari“, ha affermato Stone.

Al fine di preservare il rame per lo sforzo bellico, la zecca degli Stati Uniti è passata a produrre penny da tondelli in acciaio zincato, invece dei soliti semilavorati in bronzo, ha spiegato Stone. Almeno, questo è quello che doveva accadere.

Come ha voluto il destino, “alcune delle vecchie tonde di bronzo sono rimaste bloccate nei grandi bidoni che la Zecca usava per alimentare le presse per monete alla fine del 1942“, ha detto. “Le poche monete di bronzo coniate sono passate inosservate e sono state messe in circolazione“.

Oggi, il Lincoln cent di bronzo del 1943 è descritto come “la più famosa moneta nella numismatica americana” e le probabilità di trovarne una sono molto alte.

Stone stima che oggi i collezionisti ne conoscano da 15 a 20, anche se è possibile che ce ne siano alcuni che non sono stati ancora presi in considerazione.