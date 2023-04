Uno degli obiettivi principali di WhatsApp, in linea con le crescenti richieste del pubblico, è ora quello di tutelare la privacy e la riservatezza dei membri dei gruppi.

L’ultima novità in ordine di tempo di WhatsApp riguarderebbe gli amministratori dei gruppi. Questi, avrebbero a breve la possibilità di accettare o meno una persona in gruppo, in caso di iscrizione dal link di invito. In tal modo, oltre ad avere accesso ad uno strumento per il controllo delle conversazioni, gli amministratori potrebbero anche essere moderatori per la tutela e la privacy degli iscritti.