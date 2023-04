Whatsapp, le emoji prendono vita e fanno impazzire tutti (nel vero senso della parola)

La nuova beta di Whatsapp introduce un inoltro dei messaggi personalizzabile, ma un leak rivela che Meta sta lavorando su un’altra interessante funzione di personalizzazione per il suo servizio di messaggistica: le emoji animate.

Whatsapp: quando uscirà la nuova funzione?

La verità è che le emoji animate sono già spuntate da un po’ in una versione desktop di Whatsapp, ma Meta non le ha ancora ufficialmente rilasciate al pubblico. Queste saranno simili agli sticker e potranno essere inviate come normali emoji. Solitamente quando si invia un messaggio con una sola emoji, Whatsapp la ingrandisce per metterla in evidenza nella chat. Con questa nuova funzione invece, al posto del solito ingrandimento, si avrà un’emoji animata in formato GIF.

Tuttavia, non tutte le emoji disponibili per iOS e Android saranno realizzate in versione animata; probabilmente, solo le più utilizzate avranno questa caratteristica, mentre le altre rimarranno statiche. Non è ancora chiaro se e quando la funzione sarà rilasciata agli utenti di Whatsapp. È probabile che il rilascio avverrà nei prossimi mesi, iniziando dalla versione desktop (dove è stato trovato il codice relativo alla funzione) e successivamente su iOS e Android.

Non si sa nemmeno se questa funzione sarà disponibile solo nei gruppi o anche nelle chat private e quale impatto avrà sul servizio di messaggistica in generale. Un eccesso di emoji animate potrebbe rendere i gruppi meno accoglienti per gli utenti, con un gran numero di GIF inviate rapidamente.

In ogni caso, la funzione potrebbe essere limitata ai gruppi o estesa anche alle chat private, ma il suo impatto sul servizio di messaggistica resta da vedere.