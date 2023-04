WhatsApp, ASSURDO il nuovo aggiornamento che cambia per sempre l'app

Colossi del mondo della messaggistica come WhatsApp restano ad oggi imbattibili per la concorrenza. A dimostrarlo sono i numeri che rendono grande questa piattaforma, con oltre 2 miliardi di iscritti in giro per i 60 paesi del mondo.

Il grande contributo degli sviluppatori non poteva mancare, dal momento che il loro compito di ascoltare le volontà del pubblico è stato rispettato in pieno. Tutti gli aggiornamenti che hanno fatto grande WhatsApp, sono stati fondamentali e continueranno ad esserlo, proprio come l’ultimo che l’azienda ha pensato.

WhatsApp, quell’aggiornamento che cambierà il modo degli utenti di pensare ad un messaggio da inoltrare al prossimo

A gran voce erano stati richiesti alcuni aggiornamenti durante il passato che WhatsApp poi ha pensato bene di implementare sulla piattaforma. Effettivamente ad oggi non ci sono dubbi: si tratta della migliore in assoluto anche per via degli aggiornamenti che sono arrivati mano mano.

Una delle richieste più importanti che gli utenti avevano fatto, riguardava proprio i messaggi. Anche questa aspettativa è stata rispettata in pieno, con gli sviluppatori che hanno elaborato il nuovo aggiornamento che fa ora ufficialmente parte della versione beta. Al momento solo gli utenti Android possono utilizzarla, ma cosa comprende questa novità? Coloro che da sempre chiedono la possibilità di inserire una didascalia all’interno dei messaggi inoltrati, potranno essere felici. Sarà ora possibile farlo, con un box apposito che comparirà nel momento in cui si selezionerà il messaggio da inoltrare. Al momento non si sa con precisione quando arriverà il nuovo aggiornamento in versione stabile, ma è certo che la beta è già disponibile.