WhatsApp viene utilizzato ogni giorno da milioni di persone in tutto il mondo, e negli anni ha subito molte modifiche, più recentemente, la sezione “Informazioni sull’app” ha ottenuto una migliore visibilità.

E’ stato aggiunto infatti un nuovo layout per la tastiera ottimizzato che sposta il selettore della tastiera dalla parte inferiore dello schermo verso l’alto.

Questa funzione è in fase di sviluppo e apparentemente non è ancora arrivata ai beta tester, secondo WABetaInfo. Tuttavia, il sito ha individuato il selettore di tastiera riposizionato sulla versione beta 2.23.9.2 di WhatsApp, probabilmente attivando flag nascosti e guardando il codice.

Oltre al riposizionamento del selettore da tastiera, è scomparsa una nuova barra in alto che offre un facile accesso alle diverse categorie di emoji.

Nuove funzionalità in arrivo sull’app

In precedenza è stato annunciato che arrivernano anche delle emoji animate. Questa modifica potrebbe essere il modo in cui l’azienda si prepara a questi nuovi tipi di emoji, ma non è ancora detto, perchè bisogna ancora aspettare l’uscita ufficiale della release.

Inoltre, questa versione di WhatsApp però non sembra essere compatibile con i telefoni che hanno ancora la versione Android 4.4. Gli sviluppatori eseguono regolarmente questo passaggio per garantire che le loro app siano conformi agli ultimi standard di sicurezza e siano protette da eventuali vulnerabilità presenti nelle versioni precedenti.

Tuttavia, è troppo presto per dire se qualcuna di queste funzionalità arriverà alla versione stabile. Oltre a queste piccole modifiche all’app, si dice anche che lo sviluppatore stia creando un servizio di newsletter per la piattaforma che verrà aggiunto in seguito.