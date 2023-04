Vodafone è senza pietà e prova a chiudere fuori tutte le altre realtà del territorio, mettendo a disposizione degli utenti nuovi prezzi bassi che fanno spendere poco, ed allo stesso tempo godere di ottimi contenuti, tra cui troviamo sicuramente giga in quantità.

In netto contrasto con quanto spesso vi raccontiamo da Iliad, in questo caso l’attivazione della promo è possibile solamente per coloro che vogliono effettuare il cambio operatore, proveniendo però da Iliad stessa o da un MVNO, non sarà possibile richiedere la medesima promozione da qualsiasi altro operatore telefonico, o su nuova numerazione (a meno che non venga ricevuto l’SMS sul proprio numero).

Vodafone, le offerte sono inaspettate, ma che prezzi bassi

L’unica offerta interessante, tra le operator attack o le SMS winback, di Vodafone prende il nome di Silver, rappresenta una soluzione che prevede un costo fisso di soli 7,99 euro a rinnovo, con metodo di pagamento scelto direttamente dall’utente. In altre parole questi può decidere se optare per il versamento dei contributi tramite credito residuo, oppure affidarsi alla carta di credito o conto corrente, tutto senza vincoli contrattuali di vario genere.

I contenuti che sarà possibile fruire senza particolari dubbi o pensieri sono molto interessanti, rappresentati direttamente da 100 giga di internet in 4G+, con anche illimitati SMS e minuti che potranno essere utilizzati per contattare ogni numero di telefono registrato sul territorio italiano. Di base la richiesta deve essere presentata in negozio, nel caso in cui venga attivata via SMS winback, potrà essere richiesta anche online sul sito ufficiale.