Vodafone REGALA oggi 200GB al mese per sempre con il 5G

In prima battuta sembrava che i gestori virtuali avessero campo libero verso un futuro all’insegna del dominio nel mondo della telefonia. Lo scenario però potrebbe cambiare da un momento all’altro visto che i grandi provider che da sempre operano in Italia hanno deciso di reagire. Il tutto con delle offerte volte a riportare indietro i vecchi clienti, quelli che in passato dunque si sono lasciati soggiogare dalle proposte proprio dei provider virtuali.

Tra i gestori più attivi in assoluto sotto questo punto di vista, è bene ricordare il nome di quello forse più importante: Vodafone.

Vodafone porta avanti la battaglia contro gli altri gestori con le due offerte migliori di questo 2023

La celebre azienda anglosassone ha ingaggiato un vero e proprio duello con TIM negli anni, ma adesso è “uno contro tutti“. Ora infatti non c’è alcun dualismo, ma solo la voglia di contrapporsi alle altre fazioni che offrono soluzioni dai prezzi bassi e con contenuti quasi impossibili da replicare. Basta pensare ad Iliad, gestore che oggi domina il mondo della telefonia senza troppi problemi.

Proprio a questo proposito, Vodafone vuole dimostrare di avere ancora tanto da dare, soprattutto ai vecchi utenti. Per tale motivazione sono nate le nuove offerte che fanno capo alla celebre gamma Silver. Si tratta innanzitutto di due soluzioni, le quali sembrano assomigliarsi molto per quanto riguarda minuti e messaggi. Infatti entrambe hanno minuti ed SMS senza limiti verso tutti i gestori. La prima offre 150 giga in connessione 5G, mentre la seconda si spinge a 200 giga. I prezzi sono rispettivamente di 7,99€ al mese e di 9,99€ al mese.