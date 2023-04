UPDF è un software completo e funzionale, il perfetto compagno per gli utenti che vogliono leggere, annotare, editare, sincronizzare, convertire, criptare o firmare i propri file PDF, un applicativo che offre al consumatore finale una incredibile varietà di utilizzi, senza limitarne l’installazione ad uno specifico sistema operativo. In questo periodo la licenza annuale è scontata del 54%, con possibilità di avere a disposizione anche 10GB di spazio sul cloud e l’accesso a Joysoft PDF Password Remover, tutti i dettagli sono raccolti in fondo all’articolo.

Le principali funzioni

Tecnicamente UPDF viene definito all-in-one, ovvero software da tutto in uno, che permette di raggiungere tantissime funzionalità, senza dover ricorrere ad applicativi completamente differenti, ma quali sono le funzioni chiave? vediamole assieme:

Visualizzazione e lettura – la caratteristica base di un software di questo tipo riguarda proprio la possibilità di aprire e visualizzare tutti i file PDF, ed eventualmente mandarli in stampa p completare una ricerca di un termine o di una frase all’interno del documento.

– la caratteristica base di un software di questo tipo riguarda proprio la possibilità di aprire e visualizzare tutti i file PDF, ed eventualmente mandarli in stampa p completare una ricerca di un termine o di una frase all’interno del documento. Modifica – la modifica del file PDF è cosa rara, con UPDF sarà possibile apportare delle modifiche al testo o alle immagini, andando anche a variare i link eventualmente presenti all’interno. Molto interessanti sono gli adesivi , che migliorano la fruizione da parte del consumatore, oppure anche la possibilità di inserire testo da un riquadro, un’operazione tanto semplice quanto geniale, poiché basterà trascinarlo all’interno del documento che state modificando.

Annotazione – se non volete rivoluzionare completamente il file, potete semplicemente apporre delle annotazioni, o più comunemente definite Note , prendendo appunti a margine, o aggiungendo richiami interessanti (si può scegliere tra matite o penne con versatilità nei tratti). Non manca ovviamente la sottolineatura, è possibile scegliere tra varie tipologie di evidenziatori, con colori completamente differenti.

– se non volete rivoluzionare completamente il file, potete semplicemente apporre delle annotazioni, o più comunemente definite , prendendo appunti a margine, o aggiungendo richiami interessanti (si può scegliere tra matite o penne con versatilità nei tratti). Non manca ovviamente la sottolineatura, è possibile scegliere tra varie tipologie di evidenziatori, con completamente differenti. Firma – una delle opzioni più comode per il nostro lavoro, la possibilità di firmare il file PDF, sia in modo digitale, che scorrendo con il dito sul trackpad, in modo da ottenere una firma il più fedele possibile all’originale.

Conversione – UPDF permette di convertire il file che presenta il supporto al testo OCR, in altre parole è possibile trasformare il PDF in un qualsiasi altro documento, con estensione .doc, .docx, .pptx, .txt, .csv, .rft, .xml o .htm. In questo modo potrete, ad esempio, scattare una fotografia ad un documento che volete digitalizzare, il sistema sarà in grado di trasformarla in un vero e proprio file Word , come se fosse stato scritto di vostro pugno.

– UPDF permette di il file che presenta il supporto al testo OCR, in altre parole è possibile trasformare il PDF in un qualsiasi altro documento, con estensione .doc, .docx, .pptx, .txt, .csv, .rft, .xml o .htm. In questo modo potrete, ad esempio, scattare una fotografia ad un documento che volete digitalizzare, il sistema sarà in grado di trasformarla in un vero e proprio , come se fosse stato scritto di vostro pugno. Protezione – dopo aver creato ed editato il file PDF potrete anche proteggerlo con una password , in modo da essere sicuri che non possa essere visualizzato da alcun altro utente (il suo inserimento verrà poi richiesto ad ogni apertura).

Organizzazione e compilazione – tutti i file possono essere condivisi via email, o tramite un link creato ad hoc, ma allo stesso modo è possibile operare direttamente sul singolo elemento. Immaginate di avere un documento con tantissime pagine, grazie ad UPDF potrete modificarne l'ordine , cancellarne, aggiungerne, sostituirle, organizzandolo quindi come meglio credete. Se lo stesso file dovesse contenere un modulo, grazie al software potrete compilarlo direttamente, senza doverlo stampare.

– tutti i file possono essere condivisi via email, o tramite un link creato ad hoc, ma allo stesso modo è possibile operare direttamente sul singolo elemento. Immaginate di avere un con tantissime pagine, grazie ad UPDF potrete , cancellarne, aggiungerne, sostituirle, organizzandolo quindi come meglio credete. Se lo stesso file dovesse contenere un modulo, grazie al software potrete compilarlo direttamente, senza doverlo stampare. Unione e compressione – le ultime caratteristiche di UPDF vanno a toccare la condivisione dei file, spostare documenti di grandi dimensioni non è mai semplice, per questo motivo potrete rapidamente comprimerli, riducendo la memoria richiesta, oppure unire più file PDF, andando difatti a realizzare un unico documento.

UPDF – le differenze con Acrobat Reader

UPDF è un software estremamente completo e versatile, le differenze con il più comune Acrobat Reader sono notevoli, e permettono di capire quante siano a tutti gli effetti le funzioni che gli utenti possono raggiungere, in confronto alle versioni Standard ea pagamento dei programmi di Acrobat.

UPDF – quanto costa

UPDF non è completamente gratuito, ma presenta un prezzo estremamente ridotto, in confronto alle incredibili funzionalità offerte. Può essere scaricato a questo link, e grazie ad uno sconto del 54%, fruire della licenza annuale a soli 29 euro (con opzione soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni dall’acquisto). Il periodo promozionale prevede inoltre la possibilità di avere gratuitamente 10GB di spazio sul cloud, a cui aggiungere anche l’accesso a aJoysoft PDF Password Remover (LINK), il software ideale per rimuovere le password dai file PDF che vorrete aprire e modificare.