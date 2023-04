Ormai da oltre un mese i clienti dell’operatore virtuale Rabona Mobile e del suo secondo brand Si Pronto?! non riescono ad inviare SMS e da più di una settimana non riescono a navigare in internet.

Se la situazione non si risolve, il prossimo passaggio potrebbe essere il blocco delle chiamate. Scopriamo insieme cosa sta succedendo, nel frattempo l’operatore si è scusato più volte con i propri clienti.

Rabona Mobile ancora in down

Visto il persistere dei disservizi e l’assenza di risposte ufficiali in quel periodo da parte dell’operatore virtuale di telefonia mobile, il problema degli SMS poteva essere non essere tecnico ma di altra natura. Così è stato, dopo neanche 10 giorni, i clienti Rabona Mobile si sono trovati senza internet.

Allo stato attuale, gli unici servizi che i clienti Rabona Mobile e del secondo brand Si Pronto riescono ad utilizzare sono quindi soltanto le chiamate, sia in entrata che in uscita, e la ricezione degli SMS in entrata. Rabona Mobile il 18 aprile 2023 in un comunicato nei suoi social ufficiali ha voluto specificare: “Atteso il tenore delle notizie che da ore vengono veicolate sul web, nel rispetto dei doveri di riservatezza connaturati alle disposizioni contrattuali e alle iniziative in corso, crediamo necessario mettervi a conoscenza del fatto che, sin da subito, ci siamo attivati in ogni ambito per risolvere le criticità, richiedendo, dapprima, un tavolo tecnico, poi, un tavolo di confronto in sede regolamentare e, infine, investendo della questione direttamente l’Autorità Garante“.

Questi problemi con i suoi fornitori di che natura sono? Questo non si sa ufficialmente, nessuno degli attori coinvolti ha voluto commentare fino adesso. Si attenderà, quindi, il tavolo tecnico da parte dell’AGCOM secondo quanto riportato dalla stessa Rabona Mobile.