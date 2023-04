Gli scienziati della Pritzker School of Molecular Engineering dell’Università di Chicago hanno sviluppato un prototipo di display OLED davvero senza precedenti, questo prototipo presenta delle caratteristiche in termini di flessibilità, torsione, allungamento ed elasticità che nessun altro pannello pieghevole aveva mostrato prima, basti pensare che i ricercatori affermano che il display in allungamento raddoppia la propria lunghezza.

Il materiale utilizzato ricorda molto quello delle gomme di rivestimento applicata sulla superficie di molteplici oggetti, sulla quale però la magia avviene quando viene applicata una corrente per usarla come un normalissimo display, l’immagine viene visualizzata chiara e nitida, talmente luminosa da perdere addirittura tutta la sua trasparenza, video per credere.

Duttile e luminoso

Ecco le dichiarazioni del capo del progetto, Il professore di ingegneria molecolare Juan de Pablo: “Siamo stati in grado di sviluppare modelli atomici dei nuovi polimeri di interesse e, con questi modelli, abbiamo simulato cosa succede a queste molecole quando le tiri e cerchi di piegarle. Ora che comprendiamo queste proprietà a livello molecolare, abbiamo una struttura per progettare nuovi materiali in cui la flessibilità e la luminescenza sono ottimizzate“.

Non si tratta di un obiettivo raggiunto così per caso, bensì di un traguardo voluto e ottenuto grazie alla combinazione di conoscenze multidisciplinari su elettroluminescenza e sui polimeri avanzati, le quali hanno portato a quanto vedete sopra.

Al momento il prototipo può visualizzare solo colori come il verde e il bianco, ma ora il team si sta attivando per introdurre una vasta gamma di colori e per raggiungere un rendimento del 100%.