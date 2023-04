I prodotti MediaWorld sono fortemente scontati rispetto al listino originario, gli utenti sono liberi a tutti gli effetti di accedervi senza alcun problema, riuscendo così ad avere la possibilità di acquistare i singoli elementi preferiti, sia nei negozi fisici che anche online approfittando delle tantissime riduzioni di prezzo disponibili sul sito ufficiale.

La comodità di completare gli acquisti dal divano di casa è assolutamente impagabile, tuttavia prestate attenzione che potrebbe venire richiesto il pagamento di un piccolo contributo aggiuntivo, considerate le spese di spedizione, che andrebbero indiscutibilmente ad incrementare la cifra finale da versare direttamente per l’acquisto degli articoli desiderati.

MediaWorld, occasioni a non finire nel volantino di Aprile

I nuovi sconti del volantino MediaWorld, come anticipato del resto, vanno ad abbracciare il mondo del gaming, con tantissime occasioni speciali che abbassano i prezzi di vendita dei prodotti più interessanti, tra cui spicca chiaramente la bellissima Sony PS5. La console più richiesta degli ultimi anni può finalmente essere acquistata da parte di tutti i consumatori, ad un prezzo complessivamente accettabile ed accessibile, che corrisponde complessivamente a soli 549 euro. Gli utenti interessati devono sapere che la variante disponibile è quella senza bundle, ovvero il modello in vendita è senza giochi inseriti e con disco ottico (no la digital, per intenderci).

Dopo aver scelto la propria console, sarà possibile aggiungere al carrello anche un nuovo gioco, ecco che potrete scegliere tra tutte le esclusive Sony più interessati, come The Last of Us parte 2 a soli 9 euro, ma anche God of War, o il bellissimo Spider-Man Miles Morales, disponibile all’acquisto a 29 euro (esclusiva per PS5, no PS4).