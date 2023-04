Il numero di persone vittime di truffe bancarie ha continuato a crescere negli ultimi anni. Solo nel 2021, la FTC ha rilevato 2,8 milioni di segnalazioni di frode per un totale di 5,8 miliardi di dollari di perdite.

La maggior parte delle persone riceve un SMS o un’e-mail sospetta che afferma di provenire dalla propria banca o nota tentativi di accesso insoliti sul proprio conto. Questi sono segnali di avvertimento che sei preso di mira dai truffatori bancari.

Per salvaguardare i tuoi guadagni, devi capire quali tecniche vengono utilizzate, come ti prendono di mira e come proteggerti.

Ecco alcuni dei modi comuni in cui un truffatore bancario ti prenderà di mira:

Invierà assegni falsi che ti vincolano legalmente a qualche azione.

E-mail di spam o un messaggio di testo falso che richiede di rispondere con un codice di accesso o con un collegamento malevolo.

Convincere a condividere il numero della carta di credito o le informazioni del conto bancario su un sito web di phishing.

Un rappresentante di banca potrà chiedere il tuo numero di conto al telefono cercando di ottenere l’accesso remoto alla tua piattaforma di online banking tramite malware o virus.

Una questione di sicurezza

La buona notizia è che nella maggior parte dei casi hai il controllo di ciò che i truffatori bancari possono rubare.

Proteggi il tuo conto bancario online con una password complessa e controllo 2FA. Gli hacker spesso prendono di mira le credenziali del tuo conto bancario online tramite e-mail e siti web fasulli. Proteggi il tuo account con una password univoca e l’autenticazione a due fattori. Per una maggiore sicurezza, utilizza un gestore di password per archiviare in modo sicuro le tue password e avvisarti se le stai inserendo su un sito web di phishing.

Controlla regolarmente il tuo rapporto di credito e gli estratti conto bancari.