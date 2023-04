Kena Mobile FRANTUMA le offerte di Vodafone con 130GB quasi GRATIS

Dopo aver visto la concorrenza primeggiare per anni, sembrerebbe essere arrivato il momento di Kena Mobile. Il famoso gestore virtuale che da anni si riesce a ritagliare il suo spazio, nell’ultimo periodo avrebbe ottenuto grandi vittorie sul campo della telefonia mobile. Il tutto grazie ad alcune offerte in particolare, le quali per lungo tempo sono state anche oggetto di pubblicità in televisione.

Da quando Kena ha cominciato a seguire questa strada, i risultati sono arrivati inevitabilmente. Oggi si parla in maniera insistente di quella che forse è la promozione mobile più vantaggiosa del momento, sia tenendo in considerazione il prezzo che in base ai contenuti presenti al suo interno.

Kena Mobile, la promo perfetta esiste e si chiama STAR: ecco i contenuti previsti al suo interno per soli 6,99€ al mese

La promozione STAR di Kena Mobile è ad oggi ciò che tutti vorrebbero, visto che ci sono minuti, messaggi e giga al suo interno, oltre ad un prezzo che dura per sempre senza cambiare. Passando alla descrizione di questa promozione mobile, si parte da minuti senza limiti verso tutti i gestori sia fissi che mobili in Italia, arrivando poi a 500 messaggi da inviare a tutti e a 130 giga disponibili per navigare in internet usando la rete 4G concessa da TIM.

Il punto forte resta il prezzo, il quale è fissato a 6,99€ al mese per sempre, senza rimodulazioni che possano incidere in futuro. Attivando poi anche il servizio di ricarica automatica entro il 14 giugno, gli utenti potranno avere ulteriori 50 giga da aggiungere all’offerta. Si potrà dunque arrivare ad un massimo di 180 giga al mese.