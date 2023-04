Iliad è davvero unica, una delle pochissime realtà che è assolutamente in grado di spingere i consumatori al cambio operatore, riuscendo altresì a far spendere poco o niente tutti gli utenti che vogliono effettivamente richiedere la promozione sul proprio numero di telefono.

A dispetto di quanto vediamo altrove, ad esempio da Vodafone o da TIM, tutte le promo di Iliad possono essere tranquillamente attivate a prescindere dalla provenienza, basta recarsi in negozio, o presso le Iliadbox, ma anche online sul sito ufficiale, per accedervi senza costi aggiuntivi di alcun tipo. La promozione di cui vi parleremo nell’articolo, è da ritenersi attiva solo per un periodo di tempo limitato, per questo motivo dovrete affrettarvi nell’attivazione.

Ricordatevi del canale telegram ufficiale di TecnoAndroid, per avere libero accesso alle migliori offerte Amazon ed anche tantissimi codici sconto gratis per riuscire a spendere poco o niente.

Iliad, la promozione è indubbiamente ottima

Come ampiamente raccontato in altri precedenti articoli, la promozione di Iliad da attivare entro e non oltre il 27 aprile (giorno della sua scadenza), prende il nome di Flash 120, rappresenta una perfetta soluzione da 120GB di traffico dati (velocità di navigazione massima in 4G+), con al loro fianco minuti e SMS infiniti che potranno essere compiutamente utilizzati per contattare chiunque si desideri.

Uno dei suoi punti di forza è chiaramente il prezzo di vendita, poiché al giorno d’oggi si potranno spendere solamente 7,99 euro al mese, da versare direttamente tramite il credito residuo della SIM ricaricabile. Inizialmente, al contrario, viene richiesto il versamento di un piccolo contributo di 9,99 euro una tantum.