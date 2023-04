L’annuale evento Google I/O si avvicina e la community di appassionati freme per scoprire quanto più possibile sulle novità che verranno presentate dal colosso di Mountain View.

Sono attesi diversi dispositivi e teaser in occasione della conferenza, Google potrebbe darci un assaggio dei futuri Pixel 8 e Pixel 8 Pro, ma dovrebbe anche presentare Pixel 7a, Pixel Fold e Pixel Tablet. Oggi parleremo di quest’ultimo.

Google Pixel Tablet: ecco il probabile prezzo

È già da diverso tempo che circolano in rete informazioni sul dispositivo in questione, stando alle ultime voci Google Pixel Tablet dovrebbe essere equipaggiato con il processore Tensor G2, utilizzato dall’azienda sui flagship dell’attuale generazione, coadiuvato da 8 GB di memoria RAM.

Per quanto riguarda il display non ci sono informazioni precise, non è dato sapere al momento se monterà un pannello AMOLED o LCD IPS, così come sconosciuta è la diagonale che dovrebbe comunque essere da almeno 10 pollici. Grazie alla certificazione FCC sappiamo che il dispositivo dovrebbe supportare tre standard di connettività, Wi-Fi, Bluetooth e UWB.

Stando a quanto condiviso il tablet dovrebbe essere disponibile in almeno due colorazioni, “Porcelain” e “Haze”, anche se si stima che in base ai mercati in totale potrebbero essere quattro le varianti cromatiche a disposizione; per quel che concerne il quantitativo di memoria interna, questo dovrebbe essere di 128 GB o 256 GB. Passiamo infine al prezzo che, secondo Quandt, dovrebbe aggirarsi tra i 600 e i 650 euro, in linea con quello che è il prezzo di listino europeo di Pixel 7.