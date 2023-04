Fiat Uno, la storica vettura compie ben 40 anni e ci racconta la sua evoluzione

La Fiat Uno è un’automobile italiana iconica la cui storia è strettamente legata all’automobilismo popolare italiano. Il team Heritage di Stellantis celebra il 40° anniversario della Uno con video che raccontano la nascita di questo modello, dalla progettazione al lancio. Roberto Giolito, Head of Stellantis Heritage, conduce gli spettatori in questo viaggio attraverso immagini e cimeli conservati nell’Heritage Hub, visitabile prenotando una visita guidata.

Fiat Uno: tutti i dettagli che ti sono sfuggiti sul vecchio modello

La Uno è stata un progetto innovativo, con una scocca robotizzata e un minor numero di componenti rispetto alla sua predecessora. La produzione ha preso una nuova direzione, sfociando nella Fabbrica Integrata, con maggiore flessibilità e l’innovativo sistema di produzione Robogate, progettato dalla Comau, per l’assemblaggio delle scocche. Questo sistema è stato adottato dagli stabilimenti di Mirafiori e Cassino, migliorando l’uniformità e la qualità della produzione.

Il motore FIRE, gioiello tecnologico del Gruppo Fiat, è strettamente legato alla Uno, essendo la prima vettura Fiat equipaggiata con questo motore. Il suo nome, acronimo di Fully Integrated Robotized Engine, richiama l’innovativo sistema Robogate. Rispetto al motore precedente, il FIRE è più compatto, leggero, semplice, moderno, affidabile e facile da montare. La progettazione della Uno ha rivoluzionato il modo di disegnare le vetture, sostituendo molti tecnigrafi con stazioni CAD. Il rapporto tra il Centro Stile e l’Ingegneria si è stretto, ricercando soluzioni che coniugano design, funzione, bellezza estetica e razionalità. Ciò ha portato alla creazione di componenti comuni e parti modulari utilizzate in altri veicoli, anche di marchi diversi.

La Uno ha introdotto il concetto di Design Funzionale, con una carrozzeria monovolumica e una migliore accessibilità. Il posto guida è elevato per un controllo della strada e della manovrabilità senza precedenti. Non è un caso se Fiat Uno ha ricevuto il premio Auto dell’Anno nel 1984 proprio per l’ampio abitacolo, il capiente bagagliaio, la plancia innovativa e il tergicristallo centrale per il parabrezza.