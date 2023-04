Expert propone al pubblico un volantino quasi da paura, i suoi prezzi sono sicuramente più bassi e convincenti di tutti quelli che si possono trovare altrove, con la possibilità comunque di approcciarsi agli sconti anche tramite il sito ufficiale, e non solo recandosi personalmente in un qualsiasi negozio.

I prezzi bassi sono disponibili solo per un periodo di tempo limitato, oltretutto gli acquisti possono tranquillamente essere completati, come anticipato nel paragrafo precedente, anche online, con la promessa di avere la consegna al proprio domicilio, sebbene potrebbe essere necessario versare un piccolo contributo aggiuntivo.

Expert, occasioni a non finire per tutti gli utenti

Il volantino Expert è pronto a riservare non poche sorprese agli utenti che vogliono acquistare in questo periodo, sono infatti disponibili prodotti di fascia alta, scontati a prezzi assolutamente convenienti. I più importanti dispositivi in promozione sono legati alla vecchia generazione del mondo Android, con la presenza di Samsung Galaxy S22, acquistabile dal pubblico a soli 599 euro, passando anche per il corrispettivo rivale (più recente) con sistema operativo iOS, infatti è possibile acquistare anche apple iPhone 14, il cui prezzo finale si aggira attorno ai 999 euro (ricordiamo comunque che la memoria interna è di 256GB).

Sempre all’interno del medesimo volantino sono disponibili tanti altri smartphone ad un prezzo che non supera i 500 euro, spiccano chiaramente Oppo A78, Oppo A54s, Honor 70, Honor Magic 8 Lite, Honor X8, TCL 40Se, TCL 408, TCL 405, Realme 10, Realme C30 ed altri ancora. Tutti questi prodotti sono commercializzati sempre alle classiche condizioni di vendita.