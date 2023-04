Cupra Tavascan, questo il nome del nuovo SUV elettrico dell’azienda spagnola, commercializzato con un motore da ben 300CV, e tante caratteristiche tecniche di ottimo livello che gli permettono di distinguersi in un segmento di mercato divenuto via via sempre più ricco di contendenti.

Proprio oggi verrà presentato il modello, la Premiere è fissata alle 18:30, dopo gli ottimi risultati ottenuti da Cupra con Born, l’azienda ha deciso di puntare ancora più in alto, con il lancio di un vero e proprio SUV elettrico, caratterizzato giustappunto da dimensioni superiori alla media, esteticamente molto simile alla ID.4 di Volkswagen, ma con una struttura leggermente più rialzata in grado di dominare letteralmente la strada.

Cupra Tavascan, il nuovo SUV è bellissimo

Ufficialmente del Tavascan di Cupra conosciamo ancora poco, dovete attendere solo qualche ora per godere del dettaglio più completo di tutte le specifiche tecniche, per il momento vi possiamo dire che dovrebbe essere commercializzato con una doppia motorizzazione elettrica, con potenza complessiva fino a 306 cavalli, e sotto il cofano integrare una serie di batterie con capacità complessiva di 77 kWh. L’autonomia, dati alla mano, si dovrebbe aggirare attorno ai 450 chilometri, grazie anche alla presenza di cerchi in lega leggera, di dimensione 22 pollici, che presentano un caratteristico design a turbina, perfetto per migliorare l’aerodinamicità della vettura.

Il look aggressivo lo ritroviamo nella parte posteriore, con un diffusore che punta sempre un occhio all’aspetto aerodinamico della vettura, la striscia LED continua, che porta nella parte centrale al logo Cupra, vuole sottolineare l’eleganza di una vettura dalle mille facce.

Se volete guardare anche voi la presentazione in diretta, collegatevi sul seguente video.