L’operatore telefonico virtuale CoopVoce mette a disposizione degli utenti un vasto catalogo di offerte di rete mobile. Una delle più apprezzate è stata senz’altro CoopVoce Evo Essential, grazie al suo costo per il rinnovo mensile davvero molto basso di appena 3,90 euro. Ora, secondo quanto è emerso in rete, questa offerta sarà attivabile sia online sia in qualsiasi negozio autorizzato CoopVoce.

CoopVoce Evo Essential, fantastica offerta ora disponibile per tutti

Una delle offerte più apprezzate del noto operatore telefonico virtuale CoopVoce è CoopVoce Evo Essential. Come già accennato in apertura, questa offerta mobile ora sarà ancora più accessibile agli utenti. Tutti coloro che hanno intenzione di passare all’operatore, potranno infatti attivare l’offerta in questione sia online (direttamente sul sito ufficiale dell’operatore) sia in un qualsiasi negozio autorizzato dell’operatore CoopVoce.

L’offerta mobile CoopVoce Evo Essential è davvero molto interessante. Come già detto più volte, quest’ultima ha infatti un costo per il rinnovo mensile davvero molto basso. Gli utenti dovranno infatti pagare soltanto 3,90 euro al mese. A fronte di questa spesa, però, avranno davvero tanto.

L’offerta in questione offre infatti ogni mese 3 GB di traffico dati per navigare con una velocità massima fino a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 200 SMS verso tutti i numeri.

Ricordiamo che al momento l’operatore telefonico virtuale sta proponendo tante altre offerte interessanti. Tra queste, ricordiamo ad esempio le offerte denominate CoopVoce Evo 30 e CoopVoce Evo 150. Queste includono rispettivamente 30 GB e 150 GB di traffico dati.