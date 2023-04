WindTre rilancia la sfida alle altre realtà del territorio nazionale, con la presentazione di un’offerta più unica che rara, la perfetta occasione per riuscire ad avere accesso a giga, minuti e SMS, riuscendo nel contempo a spendere molto meno del solito.

La promozione, di cui vi parleremo nel dettaglio nell’articolo, è da ritenersi valida ed attiva solo per un periodo di tempo limitato, con accessibilità riservata esclusivamente a specifici utenti che si trovano in condizione d’uscita da un MVNO o anche da Iliad, che saranno ugualmente disposti a richiedere la portabilità del numero originario.

WindTre, tutti i migliori sconti e le offerte del momento

Oggi vi parliamo di WindTre Go 150 Top+, una promozione davvero stupefacente per l’eccellente rapporto qualità/prezzo offerto al cliente finale, se considerate infatti che tutti i contenuti descritti poco sotto possono essere fruiti completamente con un esborso di soli 5,99 euro a rinnovo. L’unico limite riguarda la modalità di pagamento, da notare infatti che il canone indicato sarà da versare tramite carta di credito o conto corrente, non credito residuo; la variante in oggetto prevede oltretutto un vincolo contrattuale della durata di 24 mesi, infatti il costo di attivazione di 49,99 euro viene scontato completamente solo se la SIM resterà attiva per i suddetti 2 anni, in caso contrario verrà addebitato il residuo (viene infatti rateizzato in 24 rate da 2,08 euro).

Il bundle a cui il fortunato utente potrà accedere sarà davvero incredibile, corrisponde infatti a 200 SMS da utilizzare verso tutti, illimitati minuti che possono essere spesi verso chiunque, per finire con ben 150 giga di navigazione in 4G+ (no 5G).