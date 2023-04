I nuovi clienti WindTre hanno a disposizione tantissime offerte ma soltanto alcuni possono ottenere le opzioni più convenienti. Attualmente il listino del gestore riserva una tariffa particolarmente economica a tutti gli utenti di età compresa tra i 18 e i 30 anni, i quali possono procedere con l’attivazione della WindTre Young 5G con Easy Pay e ottenere ben 100 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile a soli 9,99 euro al mese.

WindTre Young 5G con Easy Pay: costo e contenuti dell’offerta per gli under 30!

L’offerta WindTre Young 5G con Easy Pay è riservata a tutti i nuovi clienti under 30, che possono ottenerla al costo di soli 9,99 euro al mese. La tariffa permette di ricevere una quantità illimitata di minuti per le chiamate verso tutti i numeri e di SMS verso tutti i numeri, oltre a 100 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile.

WindTre propone la tariffa anche nella versione Young + 5G, che include minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri e 200 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile. In questo caso, il costo di rinnovo ammonta a 12,99 euro al mese.

Entrambe le offerte sono disponibili in versione Easy Pay. Quindi, al momento dell’attivazione il gestore richiederà di indicare la modalità di pagamento attraverso la quale si desidera affrontare la spesa scegliendo tra carta di credito, conto corrente e carta conto.

I clienti hanno la possibilità di procedere con l’attivazione attraverso il sito ufficiale dell’operatore, che permette di ottenere la SIM direttamente a casa con spedizione gratuita tramite corriere.