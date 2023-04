WhatsApp dopo più di 10 anni di onorata carriera è ancora l’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo. Con i suoi 1,3 miliardi di utenti attivi ogni anno continua a surclassare le sue rivali. Basti pensare che la sua concorrente diretta, Telegram, ne conta solo circa 700 milioni.

La popolarità di WhatsApp è dovuta sicuramente all’attenzione degli sviluppatori per i dettagli. L’app di Meta non è una semplice app di messaggistica ma è vista quasi come un social network. Oltre a scambiarsi messaggi in chat, effettuare chiamate e videochiamate sulla piattaforma è possibile creare degli avatar personalizzabili e postare dei contenuti multimediali sul proprio stato.

Inoltre WhatsApp è considerata un’app sicura grazie alla presenza della crittografia end-to-end che permette solo agli utenti interessati di poter accedere ai messaggi che vengono scambiati in chat. Purtroppo però questa protezione si può arginare e ci si potrebbe ritrovare a fare i conti con alcuni malintenzionati con l’intento di spiare conversazioni altrui.

WhatsApp: i trucchi per difendersi dalle spie

Ci sono diversi metodi che i malintenzionati potrebbero usare per spiare le tue conversazioni su WhatsApp ma il più efficace è sicuramente l’utilizzo di applicazioni spia.

Per evitare che il vostro account venga spiato basta seguire delle semplici accortezze. Innanzitutto è consigliabile evitare di lasciare i dispositivi in mani altrui e di inserire un blocco schermo sicuro sia per accedere al telefono sia per accedere su WhatsApp.

Successivamente bisogna effettuare un controllo delle applicazioni installate sul vostro smartphone per assicurarvi che non siano presenti app spia. Solitamente la maggior parte di queste applicazioni sono legali, in quanto pensate per il controllo parentale. Non devi far altro che controllare tra le impostazioni se sono presenti delle app che hanno ottenuto permessi di accesso avanzati.