Viaggi interstellari, l'ipotesi si fa sempre più concreta grazie alle vele solari

Un gruppo di scienziati guidato dal Prof. Slava Turyshev del Jet Propulsion Laboratory del California Institute of Technology ha l’obiettivo di rivoluzionare l’esplorazione spaziale, proponendo una tecnologia innovativa per viaggiare tra le stelle in modo più rapido ed economico. Quanto manca all’evoluzione dei viaggi interstellari?

Viaggi interstellari: il meglio deve ancora venire

Turyshev e colleghi internazionali, dagli Stati Uniti all’Europa, hanno recentemente pubblicato un documento su arXiv in cui suggeriscono di combinare satelliti miniaturizzati con energia solare per sviluppare una tecnologia di viaggio veloce, economica e leggera. La navigazione fatta col sole sfrutta la pressione generata dalla radiazione stellare per la propulsione. Nel 2019, la Planetary Society ha dimostrato le potenzialità di questa tecnologia futuristica con il progetto LightSail-2.

Le vele solari utilizzano materiali leggeri e riflettenti che sfruttano la luce solare per spingere un veicolo spaziale nello spazio. La pressione costante dei fotoni solari fornisce la spinta necessaria, eliminando il bisogno di propellenti pesanti e limitanti utilizzati nei sistemi di propulsione chimica ed elettrica convenzionali. Il nuovo rapporto afferma che la tecnologia delle vele solari e la loro miniaturizzazione hanno compiuto progressi tali da permettere missioni più veloci ed economiche nelle regioni più remote del nostro sistema solare.

Il Sundiver Concept, la nuova tecnologia proposta, prevede vele solari veloci, economiche e manovrabili che potranno viaggiare al di fuori del piano dell’eclittica, aprendo nuove opportunità per l’esplorazione spaziale a costi accessibili in ambiti quali eliofisica, scienza planetaria e astrofisica. Web Universe Today riporta che il progetto ha ottenuto il sostegno della NASA e in pochi anni potremmo assistere a una flotta di sonde a vela solare ultraveloci che esplorano il sistema solare.

Per quanto riguarda i viaggi interstellari, raggiungere Alfa Centauri, il sistema stellare più vicino a noi, richiederebbe molto tempo con le tecnologie attuali. Alfa Centauri si trova a circa 4,37 anni luce di distanza. Considerando che la velocità delle vele solari può raggiungere fino a 200 km/s, ci vorrebbero circa 6.700 anni per coprire quella distanza. Ad ogni modo, nuove tecnologie e progressi futuri potrebbero ridurre significativamente il tempo necessario per raggiungere sistemi stellari vicini.