Tineco Floor ONE S5, pulizia ancora più intelligente con iLoop Smart Sensor

Grandi sono le aspettative che la nuova Tineco Floor ONE S5 sta riservando ai possibili clienti. Effettivamente tutto sembra essere perfetto per questa lavapavimenti, la quale ha dalla sua un sistema all’avanguardia in grado di favorire ogni sessione di pulizia.

Un buon dispositivo che si occupi del lavaggio dei pavimenti, deve risultare estremamente intelligente per andare a regolare alcuni dei suoi parametri. Uno di questi è certamente il flusso d’acqua, il quale nel caso della Tineco Floor ONE S5 viene regolato automaticamente insieme alla potenza di aspirazione e alla velocità del rullo soprattutto in situazioni di pulizia che si presentano in maniera diversa.

Tineco Floor ONE S5, una lavapavimenti perfetta grazie al nuovo iLoop Smart Sensor: ecco come funziona

I processi citati in alto sono possibili grazie alla presenza del nuovo sensore iLoop integrato, il quale si occupa proprio di fornire questo tipo di supporto. Inoltre lo Smart Sensor fornirà all’utente anche dei promemoria molto utili ai fini della manutenzione oltre che dei rapporti sulla pulizia ed altre risorse. Chi utilizzerà la nuova Tineco Floor ONE S5 non avrà bisogno di portarsi dietro un serbatoio pieno d’acqua per lavare i pavimenti, sempre grazie al nuovo iLoop Smart Sensor. Sono infatti disponibili dei vantaggi come la regolazione automatica riguardante il livello di pulizia in tempo reale, con il calcolo della potenza di aspirazione e del flusso d’acqua in base a quelle che sono le esigenze.

Tutto il processo viene monitorato al fine di garantire un’efficienza energetica ottimale, con l’aumento di potenza quando lo sporco risulta più difficile da rimuovere. Sarà così possibile oltretutto massimizzare la durata della batteria risparmiando sia acqua che energia.