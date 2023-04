TIM, la nuova Power Supreme con 150GB distrugge Vodafone

La voglia di riprendersi tanti vecchi clienti è sempre alta da parte di un gestore come TIM ed è per questo che l’ultima campagna winback è stata creata. Il famoso gestore italiano infatti ha deciso di offrire a più riprese un rientro a coloro che hanno deciso di scegliere altri provider durante gli scorsi mesi.

Ci sarebbero due offerte in particolare che avrebbero preso il controllo del mondo della telefonia, il tutto dal lato di TIM. Si tratta innanzitutto della sempreverde TIM Young 5G, promo che il provider vanta da sempre e che negli anni ha subito diverse trasformazioni in positivo. Questa, destinata ai minori di 25 anni, comprende al suo interno 100 giga per internet ma anche minuti e messaggi senza limiti verso tutti i gestori. Il prezzo è di 9,99€ al mese. Anche in Europa i minuti e i messaggi saranno senza limiti mentre per internet ci saranno 20 giga. Non finisce però qui, visto che TIM ha ancora tanto da offrire tra le nuove proposte.

TIM lancia la sua nuova promo, ecco la Power Supreme Web da 150GB ma c’è anche la Young 5G

Venendo al pezzo forte, ovvero alla nuova promo che prende il nome di Power Supreme Web, la posta si alza ma non il prezzo. Quest’ultimo infatti diminuisce, arrivando a 7,99€ al mese. Per quanto riguarda i contenuti che gli utenti troveranno al suo interno, ecco 150 giga in 5G, minuti ed SMS verso tutti.

L’offerta sarà disponibile per tutti gli utenti che proverranno da gestori come Iliad, Poste Mobile ed altri MVNO. Chiaramente si tratta di un’offerta che non sarà disponibile per sempre, per cui l’invito, o meglio il consiglio, è quello di prendere una decisione quanto prima possibile. Il dardo di TIM è stato scoccato, ora la scelta sta solo ed esclusivamente al pubblico, il quale anche questa volta regnerà sovrano.