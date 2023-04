Samsung, in primavera acquista un oled e l'azienda ti regala un Galaxy Z Flip4

È da poco iniziata la promo di primavera (per l’esattezza il 17 aprile) e terminerà il 14 maggio 2023. Al centro della notizia c’è Samsung, la quale per un mese offrirà l’occasione primaverile chiamata “Vivi l’Esperienza Wow Samsung OLED” a chi è interessato all’acquisto di una nuova Smart TV OLED e di uno smartphone pieghevole. La promozione riguarda la gamma OLED del marchio e include un Galaxy Z Flip4 in omaggio per chi acquista uno dei modelli di TV QD-OLED 2023 attraverso il portale Samsung Members.

Samsung: quali sono le tv comprese nella promozione?

Le TV QD-OLED in promozione sono disponibili in diverse dimensioni, con prezzi variabili:

QE55S95CATXZT da 55 pollici , al prezzo di 2.599 euro

, al prezzo di 2.599 euro QE65S95CATXZT da 65 pollici , al prezzo di 3.499 euro

, al prezzo di 3.499 euro QE77S95CATXZT da 77 pollici, al prezzo di 4.999 euro

Tali modelli di ultima generazione dispongono di pannelli a matrice organica con uno strato Quantum Dot, che garantiscono neri profondi, bianchi luminosi e colori fedeli, tipici degli OLED.

Il Samsung Galaxy Z Flip4, incluso nell’offerta, invece è l’innovativo smartphone pieghevole dell’azienda, con un design a conchiglia che lo rende pratico e tascabile. Questo dispositivo ha un ampio schermo da 6,7 pollici con una risoluzione di 2640×1080 pixel. Offre numerose funzioni all’avanguardia, tra cui la connettività 5G, che consente un rapido trasferimento dati e una navigazione web superiore. La fotocamera da 12 megapixel consente di scattare foto di alta qualità con una risoluzione di 4000×3000 pixel e di registrare video in 4K con una risoluzione di 3840×2160 pixel. Lo spessore è di soli 6,9 mm, per questo si aggiudica il titolo di uno dei più sottili smartphone sul mercato.