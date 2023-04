Notebook Lenovo i3 con 8GB di RAM e 512GB di SSD sotto i 400€

Acquistare un computer potrebbe rientrare tra le necessità dell’ultimo periodo di svariate tipologie di utenti. Che siate infatti studenti, lavoratori o semplicemente persone in cerca di un notebook da avere in casa e da portarsi in giro, un’ottima soluzione potrebbe essere arrivata oggi da parte di Amazon. Sul celebre sito e-commerce che anche questa volta non ha perso occasione per ribadire la sua forza, è presente una promozione straordinaria che riguarda Lenovo. Il famosissimo marchio di computer vede oggi uno dei suoi prodotti più acquistati del momento in promozione proprio tra le fila di Amazon.

Il portatile di Lenovo che riscuote più successo è quello che oggi Amazon offre ad un prezzo di soli 399€, ecco le specifiche

Oggi in offerta su Amazon è disponibile uno dei computer portatili più vantaggiosi considerato il rapporto tra qualità e prezzo. Si tratta del nuovo IdeaPad 3, notebook che fa del design un suo punto di forza. Realizzato in materiali estremamente resistenti nonostante non si tratti di metallo, questo computer mostra innanzitutto una diagonale di display da 15,6″. La risoluzione è in full HD, per colori vivaci e cristallini da ogni tipo di angolazione.

Per quanto riguarda il comparto hardware, non ci sono problemi: è presente infatti un processore Intel Core i3 di 11esima generazione. La CPU è coadiuvata da una memoria RAM da 8GB, da 512GB di SSD e da una GPU integrata.

Non avrete problemi nel trasporto di queso dispositivo, visto che pesa solo 1.65 Kg. Il prezzo di oggi su Amazon scende dell’11% rispetto ai 449€ a cui tutti sono abituati. Lo sconto porta questo notebook di Lenovo a costare solo 399€. Per averlo adesso, dovete solo aggiungerlo al carrello. Ricordiamo che avrete anche il beneficio dei 30 giorni di reso dopo l’acquisto oltre a due anni di garanzia sul prodotto, come sempre.