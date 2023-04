Netflix, le novità di maggio 2023 con film e serie TV

Il mese di aprile è ancora nel vivo ma già non state più nella pelle: non vedete l’ora di sapere cosa arriverà il mese prossimo su Netflix. Maggio si presenterà con diverse novità, almeno secondo quanto descritto dalle indiscrezioni che sono trapelate sul web.

Stando a quanto riportato, saranno diverse le nuove produzioni, sia sul piano dei film che delle serie TV. Al momento non ci sono ancora tante informazioni, ma è stato possibile stilare un elenco con le prime novità che il mese di maggio partorirà sulla celebre piattaforma. Netflix non deluderà e mostrerà la sua solita qualità con alcuni lavori di gran livello, proprio come da sempre l’azienda è abituata a fare.

Netflix propone già alcune novità pronte per il mese di maggio, ecco quali sono i film e le serie TV pronte al debutto

In basso ecco quella che attualmente è una breve lista, ma solo un preludio, di quello che arriverà su Netflix a partire dal prossimo mese di maggio che ricordiamo dista ancora più di 10 giorni.

Durante i prossimi ci saranno ulteriori novità, le quali andranno ad ampliare l’elenco in questione. Nel frattempo, come visto dai teaser ufficiali, a destare più attenzione potrebbe essere il primo film della lista, ovvero “The Mother“. La produzione parla di una donna in grado di vestire i panni di una micidiale assassina che proteggerà la figlia da un gruppo di uomini pericolosi.

Film

THE MOTHER

BLOOD & GOLD

Serie TV