Monitor full HD Lenovo in offerta su Amazon quasi a metà prezzo, è sotto i 100€

Sbirciare su Amazon per trovare l’offerta migliore di giornata talvolta può produrre effetti estremamente vantaggiosi. È questo il caso della grande offerta che oggi riguarda uno dei monitor più interessanti del momento se considerato il rapporto tra qualità e prezzo.

La versione da 24″ di Lenovo è una di quelle più acquistate, soprattutto se proposta ad un prezzo così vantaggioso.

Lenovo propone un monitor da 24″ con risoluzione full HD in vendita su Amazon a soli 99€, ecco i dettagli

Un monitor di livello rappresenta il punto di partenza di una buona postazione computer in casa.

Il marchio che contraddistingue questo schermo delle ottime capacità è quello di Lenovo, vero e proprio fenomeno nel mondo dell’elettronica. Quando si parla di Lenovo, si parla di una garanzia, e questo monitor non è da meno. Le sue caratteristiche vedono in cima una diagonale da 23,8 pollici, la quale si contraddistingue grazie alla risoluzione in full HD 1920 × 1080P. I colori saranno quindi cristallini e vivaci, tutto osservandoli da ogni angolazione. Garantita la fluidità grazie alla frequenza standard a 75Hz.

Il design risulta molto comune ma allo stesso tempo minimalista ed elegante, proprio per una postazione improntata su quel genere. Il monitor di Lenovo è inoltre fornito anche di tecnologia FreeSync, la quale porta il tempo di latenza a 4ms.

Il prezzo che Amazon offre in merito a questo monitor di Lenovo è di soli 99€, il tutto grazie allo sconto del 38% sul prezzo base di 159€. Visto che si tratta di un prodotto che potrebbe essere soggetto ad esaurimento scorte, vi consigliamo di affrettarvi. Aggiungetelo ora al carrello.