Gli smartphone sono ormai degli strumenti indispensabili per la vita di tutti i giorni. È davvero difficile incontrare un cittadini della nuova generazione che al giorno d’oggi non possiedono un telefono cellulare.

Nel mondo sono circa 4 miliardi le persone che sono in possesso di uno smartphone e ogni anno vengono venduti 1,5 miliardi di nuovi dispositivi. Numeri record per una tecnologia che ha stravolgo la nostra generazione portando dei sostanziali vantaggi ma purtroppo anche degli svantaggi e dei problemi.

Nonostante siano passati molti anni dall’avvento del primo smartphone e di internet c’è chi ancora ha nostalgia dei tempi in cui la realtà virtuale non esisteva e per vedere una persona bisognava incontrarsi dal vivo.

Sebbene gli smartphone siano estremamente popolari il mercato dei cellulari continua a subire dei cali sostanziosi.

Mercato smartphone: il calo del 2023

Lo studio di Canalys riporta che il calo del mercato degli smartphone, iniziato a fine 2022, non accenna ad arrestarsi. Precisamente c’è stato un calo di 12 punti percentuali.

L’unico marchio ad aver subito un miglioramento rispetto al trimestre precedente è Samsung. L’azienda coreana con il 22% di quota supera anche Apple che perde quattro punti e scende al 21%. Terzo e quarto posto degli smartphone più venduti se lo aggiudicano Xiaomi (11%) e Oppo (10%).

Parte della causa del calo delle vendite è la crisi economica che molti paesi occidentali sono costretti a vivere ma si prevede un miglioramento per il prossimo trimestre soprattutto grazie ai modelli che non hanno subito particolari cali: i pieghevoli e gli smartphone con supporto al 5G.