La nostra rubrica dedicata all’illusione ottica più discussa della singola giornata prosegue, con una immagine veramente speciale, una riproduzione di una scena molto comune nel deserto, che non sembra nascondere alcun tipo di sorpresa, ma che in realtà mostra al proprio interno un qualcosa che non dovrebbe esistere.

L’immagine che vi proponiamo sembra inquadrare un ragazzo, coricato all’ombra di un albero, intento a dar da mangiare ad un piccolo uccello; osservando meglio la scena si può pensare di intravedere un cervo, con tanto di corna composte dai rami, ed una piccola coda nella parte terminale (in altre parole, il personaggio è appoggiato proprio con la schiena all’ipotetico animale). Ma se vi dicessimo che potete trovare anche un cavallo?

Illusione ottica, cosa si nasconde dietro l’immagine

Vi possiamo dire che solamente il 2% delle persone che ha osservato quest’illusione è riuscita a dare la risposta corretta, segnale dell’enorme difficoltà nella risoluzione. Per aiutarvi nell’ingrato compito, premettiamo che fisicamente il cavallo non è presente, lo si può visualizzare direttamente sullo sfondo dell’immagine, in particolar modo focalizzando l’attenzione sul piccolo punto rosso nella parte centrale.

Se arrivati a questo punto non aveste ancora trovate la soluzione, ve la proponiamo direttamente qui sotto, come potete vedere il cavallo sullo sfondo era proprio sotto i nostri occhi, anzi in un certo senso abbraccia il personaggio principale, il quale si appoggia letteralmente ad un suo arto. Il muso si trova nell’incavo delle “corna” del fantomatico cervo, mentre gli occhi sono i piccoli uccelli. Difficile, quasi impossibile da vedere.