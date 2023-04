Tanti anni fa in giro circolavano tantissimi gettoni telefonici. Devi sapere che così come per le monete la storia dei gettoni è ricca di esemplari rari e preziosi che valgono una fortuna.

Il primo gettone telefonico fu prodotto nel 1927 dalla STIPEL (Azienda Telefonica Interregionale Piemontese e Lombarda) in occasione della Fiera Campionaria di Milano. Dal 1984 al 2001 il valore di un gettone era quello di 200 lire, fino ad allora Telecom le sostituiva con le schede telefoniche da 2000 lire.

Dal 1927 in poi, si calcola che la SIP smise definitivamente di coniare gettoni in quanto erano entrati in circolazione i primi telefoni pubblici con la scheda magnetica. Ma quanto valgono al giorno d’oggi alcuni di questi token?

Ecco quanto costa

Per stabilire il prezzo bisogna innanzitutto decretare la data grazie a 4 piccoli numeri incisi in basso. In questo caso la cifra 7603 indica chiaramente che questo gettone è stato emesso nel mese di marzo del 1976. Vi sono però, come per le monete, i cosiddetti errori di conio; sul retro di questo gettone, ad esempio, è inciso un telefono monouso. Pensate che sul noto e-commerce di vendita online Ebay, un gettone simile è in vendita a 440 euro.

Il primo gettone coniato da STIPEL nel 1927, invece, è autentico o cimelio della numismatica italiana e viene venduto ad una cifra folle di oltre 950 euro. Anche qui però tutto dipende dal loro stato di conservazione; quanto al denaro, sono soprattutto le condizioni in cui si trova un esemplare a decretarne il prezzo; tutto dipende, quindi, dall’anno di emissione e dallo stato in cui si trova.