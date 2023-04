HONOR Magic5 Pro ha debuttato al Mobile World Congress 2023 presentando innovazioni nel design, nel display, nella fotografia e nelle prestazioni.

Ora la società offre una visione dietro le quinte della sua avveniristica tecnologia di ricerca e sviluppo. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Honor svela alcuni retroscena di Magic 5 Pro

In ambito fotografico i laboratori fotografici dedicati di HONOR hanno condotto analisi quantitative e qualitative per sviluppare il suo algoritmo di intelligenza artificiale per offrire una messa a fuoco automatica all’avanguardia, con un aumento della velocità della messa a fuoco del 245% rispetto alla generazione precedente. Questo rende più semplice catturare scene in movimento a diverse velocità, distanza e condizioni di illuminazione, anche grazie alla funzionalità AI Motion Sensing.

Per salvaguardare la vista dell’utente HONOR ha testato le funzionalità Circadian Night Display e Dynamic Dimming, che riducono l’affaticamento degli occhi del 18% dopo 45 minuti di utilizzo di HONOR Magic5 Pro, e la certificazione TÜV Rheinland Circadian Friendly che regola la luce blu e la temperatura del colore durante la notte per favorire il sonno.

HONOR ha speso più di 20 milioni di dollari in apparecchiature di test di qualità presso il suo Global Compliance and Testing Center per garantire la qualità del prodotto. La struttura consente al produttore di eseguire test interni per verificare più di 200 standard qualitativi, inclusa la certificazione Conformité Européenne (CE), ma l’azienda va anche oltre questi standard per garantire la migliore qualità del prodotto, eseguendo test SAR su ogni lotto di dispositivi per garantire la sicurezza degli utenti.