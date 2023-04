I nuovi prezzi scontati del 50% riescono a spaventare le rivali di Expert, le sue offerte sono letteralmente da capogiro, con alcune delle migliori occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire. Il risparmio è dietro ogni angolo, anche se bisogna prendere qualche piccolo accorgimento.

La prima cosa da sapere, infatti, riguarda la presenza delle spese di spedizione per coloro che sceglieranno di completare l’ordine dal sito ufficiale. Ricordate, infatti, che la consegna a domicilio prevede un esborso che andrà a sommarsi alla cifra mostrata a schermo, anche se in alcune rare occasioni viene fornita gratuitamente (tutti i dettagli sono comunque raccolti sul sito ufficiale).

Expert, ecco quali sono i nuovi prezzi da non perdere

All’interno dell’attuale campagna promozionale di Expert, gli utenti sono pronti per acquistare tantissimi smartphone al giusto prezzo finale di vendita, dove si troveranno occasioni incredibili per tutti i gusti, anche i più delicati ed esigenti. Le offerte partono ad esempio dal nuovissimo Apple iPhone 14, un top di gamma assoluto che viene proposto nella variante da 256GB di memoria interna (la ROM non è espandibile), ad un prezzo che si aggira attorno ai 999 euro. Gli utenti che invece fossero interessati al mondo Android, possono pensare di acquistare un Samsung Galaxy S22, considerato il top di gamma del 2022, che finalmente viene proposto alla cifra finale di 599 euro.

Non mancano anche tantissimi altri sconti legati alla fascia media della telefonia mobile, sono innumerevoli gli smartphone in vendita a meno di 400 euro, che potete trovare subito qui sotto.