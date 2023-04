Esselunga prova a vincere su Unieuro, e sulle altre realtà d’Italia, con la presentazione di un volantino assolutamente inedito ed esclusivo, impreziosito dalla presenza di prezzi molto più bassi del normale che riescono a catturare l’attenzione del consumatore medio, pronto a tutto pur di riuscire a spendere poco.

Il volantino è uno dei migliori del momento, in quanto al giorno d’oggi gli acquisti possono essere completati senza alcuna difficoltà nei negozi sparsi per il territorio, senza difficoltà di alcun tipo per quanto riguarda le scorte effettivamente disponibili che sarà possibile raggiungere, anche in prossimità della data di scadenza della campagna stessa.

Gli utenti che vogliono avere codici sconto Amazon gratis e tutti i migliori prezzi sul proprio smartphone, devono iscriversi subito a questo canale Telegram.

Esselunga, occasioni e sconti incredibili nel volantino

Fino al 26 aprile Esselunga ha attivato una delle Offerte Tech più interessanti degli ultimi anni, l’azienda è stata infatti in grado di ridurre il prezzo del prodotto più richiesto da fine 2020, stiamo parlando dell’incredibile Sony PlayStation 5 (comunemente chiamata Sony PS5), acquistabile nella variante standard, quindi con disco ottico, al prezzo finale di soli 499 euro.

Il modello distribuito da Esselunga è esente da qualsiasi bundle, ciò sta a significare che verrà commercializzata la sola console, senza giochi inclusi nella confezione. Le sue specifiche tecniche pensiamo le conosciate all’incirca tutti, è dotata di processore AMD Ryzen Zen2 con 16GB di RAM, la possibilità di trasmettere contenuti fino in 8K, ed all’interno un disco rigido da 825GB, completamente espandibile. Le scorte non dovrebbero essere limitate, anche se consigliamo caldamente di affrettarvi nell’acquisto, in caso di interesse.