Sky Cinema regala anteprime dei film da un po’ di tempo ormai, oltre al bonus aggiuntivo di Paramount+ che puoi usufruire con il tuo abbonamento.

Per questo motivo, ecco alcune anticipazioni di titoli che stanno per arrivare sulla piattaforma che potrebbero interessarti:

Minions: L’ascesa di Gru

Kevin, Stuart, Bob, Otto e il resto dei Minion aiutano il giovane Gru nella sua ascesa verso il mondo dei supercriminali. Nel cast Steve Carell e Michelle Yeoh.

Emily the Criminal

Afflitta da debiti studenteschi, Emily si ritrova sedotta nel mondo del capitalismo del mercato nero. Nel cast Aubrey Plaza e Theo Rossi.

Inseguimento della morte

Un ladro riesce finalmente a portare a termine un’importante rapina. Con Vinnie Jones e James Clayton.

La porta portatile

Due stagisti di una misteriosa azienda londinese si rendono conto che i loro datori di lavoro stanno sconvolgendo il mondo della magia. Nel cast Sam Neill e Christoph Waltz.

I perdonati

Durante una vacanza in Marocco, i ricchi londinesi David e Jo tentano di coprire un tragico incidente con un ragazzo del posto. Protagonisti Ralph Fiennes e Jessica Chastain.

Scava

Un padre e una figlia devono lavorare insieme per superare in astuzia i loro rapitori quando vengono presi in ostaggio nel New Mexico. Protagonisti Thomas Jane e Harlow Jane.

DC League of Super-Pets

Il cane di Superman, Krypto, conduce una missione di salvataggio quando il suo amato migliore amico (e il resto della Justice League) vengono rapiti. Nel cast Dwayne Johnson e Kevin Hart.

Bestia

Un marito vedovo di recente deve proteggere le sue figlie quando si trovano di fronte a un leone mortale. Protagonisti Idris Elba e Sharlto Copley.

Caccia

Due spie di agenzie rivali iniziano a indagare a vicenda quando scoprono un complotto per assassinare il presidente sudcoreano. Nel cast Lee Jung Jae e Jung Woo Sung.

No

L’allevatore di animali OJ e sua sorella Emerald indagano su fenomeni inspiegabili con conseguenze terrificanti. Nel cast Daniel Kaluuya e Keke Palmer.