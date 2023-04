Un deposito della Federal Communications Commission rivela che il nuovo modello di auricolari Beats Studio Buds+ con condivisione audio e altre funzionalità è in arrivo.

Nella versione release candidate di iOS 16.4, lo sviluppatore Aaron ha trovato riferimenti a nuovi modelli di AirPods e Beats. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Apple Beats Studio Buds + stanno arrivando

Sembrerebbe che Apple abbia già registrato gli auricolari Beats Studio Buds+ alla FCC, proprio in vista di un lancio imminente. I Beats Studio Buds+ aggiornati potrebbero infatti arrivare molto presto perché Apple cerca di effettuare la registrazione il più tardi possibile.

Secondo gli ultimi rumor, i Beats Studio Buds aggiornati utilizzeranno un chip sviluppato da Apple piuttosto che uno prodotto da Beats e conterrano numerose funzionalità della serie AirPods. Ad esempio, dovrebbero esserci funzionalità come la compatibilità “Hey Siri”, il passaggio automatico ai vari dispositivi e la condivisione audio che non sono presenti nella versione attuale.

Inoltre, la nuova custodia per AirPods Pro potrebbe presentare una porta USB-C anziché una porta Lightning per rispettare le normative UE. Non ci resta che attendere per scoprire maggiori dettagli.