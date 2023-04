In queste ore il noto produttore cinese Xiaomi ha tenuto un importante evento di presentazione. Durante quest’ultimo, in particolare, l’azienda ha svelato i suoi nuovi tablet, ovvero i nuovi Xiaomi Pad 6 e Xiaomi Pad 6 Pro. Rispetto ai precedenti modelli, qui troviamo diverse migliorie. Vediamo qui di seguito le novità.

Xiaomi Pad 6 e Xiaomi Pad 6 Pro sono ufficiali, ecco le caratteristiche

In questi ultimi mesi erano circolate in rete numerose indiscrezioni riguardanti i nuovi tablet a marchio Xiaomi e ora l’azienda li ha finalmente svelati. Sia Xiaomi Pad 6 che Xiaomi Pad 6 Pro, in particolare, vantano la presenza di un display con tecnologia IPS LCD con una diagonale da 11 pollici e con u a risoluzione pari a 1800 x 2880 pixel. La versione base dispone di una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz, mentre la versione Pro dispone di una frequenza di aggiornamento più alta pari a 144Hz.

Dal punto di vista prestazionale, abbiamo il soc Snapdragon 870 sulla versione base, mentre troviamo il soc Snapdragon 8+ Gen 1 sulla versione Pro. Quest’ultimo presenta inoltre una batteria da 8600 mah con ricarica rapida da 67W. La versione base, invece, ha una batteria da 8840 mah con ricarica rapida da 33W. Su entrambi i tablet troviamo il sistema operativo Android 13 con l’interfaccia utente MIUI Pad in versione 14. Per entrambi sono stati poi annunciati due accessori. Sarà disponibile una nuova cover con tastiera integrata e sarà disponibile il nuovo pennino.

Prezzi e disponibilità

I nuovi tablet di casa Xiaomi saranno inizialmente disponibili all’acquisto in Cina. Xiaomi Pad 6 partirà da un prezzo di circa 264 euro al cambio, mentre Xiaomi Pad 6 Pro partirà da circa 357 euro al cambio.