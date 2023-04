Anche WindTre ha una serie di importanti ricaricabili per tutti gli abbonati in questa stagione primaverile. I listini del gestore arancione sono molto vantaggiosi per tutti coloro che desiderano cambiare la loro promozione di riferimento sul fronte della telefonia mobile. C’è ad esempio una tariffa da non perdere che comprende consumi praticamente illimitati.

WindTre e la promo con Giga infiniti ad aprile

La migliore tariffa della telefonia mobile in questa fase dell’anno resta la WindTre Go Unlimited Star+. I clienti che scelgono questa promozione potranno far fronte al pacchetto migliore di sempre, in quanto a consumi e costi.

La tariffa prevede in primo luogo un ticket davvero unico nel suo genere con Giga senza limiti per la connessione in rete. La navigazione internet sarà disponibile anche sotto la rete 5G, previa copertura del territorio. Inoltre, sempre questa ricaricabile assicura consumi senza limiti per le telefonate verso tutti e gli SMS.

Il prezzo è però il grande fattore da tenere in considerazione. Questa ricaricabile prevede infatti una spesa di rinnovo mensile pari a 7,99 euro. La Go Unlimited Star+ offre anche interessanti garanzie per i clienti, come il prezzo bloccato per i primi sei mesi dalla sottoscrizione della SIM. Inoltre, il provider si impegna a non effettuare alcuna modifica ai costi mensili o alle soglie di consumo iniziali durante il primo semestre di abbonamento.

Al costo mensile, sarà necessario aggiungere solo una quota di attivazione pari a 10 euro per l’attivazione della SIM. Necessaria inoltre la portabilità del numero da linee TIM, Vodafone ed Iliad.