Il team di sviluppatori di WhatsApp lavora senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, risolvendo i bug riscontrati dagli utenti e introducendo nuove funzionalità.

Tra le novità su cui sta lavorando il team di WhatsApp vi è anche il miglioramento delle emoji animate, così come è emerso grazie ad una nuova release beta del client desktop. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WhatsApp al lavoro per migliorare le emoji animate

Gli sviluppatori stanno lavorando ad un miglioramento estetico che avrà effetti positivi sull’esperienza utente durante l’invio di messaggi, in quanto consentirà di rendere le conversazioni più divertenti e di comunicare i sentimenti in modo più efficace. Queste emoji animate sono progettate utilizzando Lottie, una libreria ottimizzata che consente ai designer di creare facilmente animazioni.

Al momento tale funzionalità è ancora in fase di sviluppo e non vi sono informazioni su quando sarà messa a disposizione di tutti gli utenti. La novità sarà implementata anche nelle versioni di WhatsApp dedicate ai dispositivi Android e iOS. Se volete provare in anticipo le varie novità di WhatsApp Desktop, potete aderire al relativo programma beta installando l’ultima release disponibile.

Se invece desiderate provare le ultime versioni di WhatsApp Beta per i dispositivi basati su Android avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store, iscrivendovi al canale di beta testing. Non ci resta che attendere l’arrivo della versione stabile per vedere tutte le novità implementate in questo senso.